Monterosso Almo celebra Maria Santissima Addolorata, patrona sin dal 1644. Una festa che ha origini antiche e che ha preso il via ieri con il novenario che si svolge alla Matrice in cui si venera il simulacro della Vergine Madre. Festeggiamenti che, quest’anno, avranno uno svolgimento particolare visto che sarà necessario rispettare le prescrizioni antiCovid per evitare ogni rischio di contagio e, soprattutto, non si terrà la processione del venerato simulacro per le vie del centro montano. Tra l’altro, le celebrazioni del 2020 arrivano dopo che lo scorso anno, come si ricorderà, era stata celebrata una particolare ricorrenza, il 50esimo anniversario dell’incoronazione della regina e patrona del centro montano. Ieri pomeriggio, alle 18,45 in punto, il suono festoso delle campane di tutte le chiese cittadinee lo sparo di bombe ha dato inizio ai festeggiamenti. In serata, poi, si è tenuta la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete di Monterosso, il sacerdote Giuseppe Antoci. Oggi, invece, sotto il segno di “Maria Donna Eucaristica”, si terrà la giornata di preghiera per i sacerdoti, i diaconi e la vita consacrata. Alle 9 le lodi e l’esposizione eucaristica per tutta la giornata. Ogni sera, alle 19, si tiene la recita del Rosario, le litanie e la coroncina all’Addolorata. Oggi, dopo la benedizione eucaristica delle 19,15, ci sarà la santa messa delle 19,30 che sarà presieduta dal sacerdote Franco Ottone. Domani, festa del Santissimo nome di Maria, alle 19,30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Giuseppe Burrafato. Durante la santa messa, si pregherà in modo particolare per coloro che portano il nome di Maria. Alle 20,30, invece, prenderà il via la veglia mariana. Domenica, invece, sarà la giornata della famiglia. Alle 19,30 è prevista la celebrazioneeucaristica presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, il sacerdote Roberto Asta. Al termine, ci saràil rito dell’affidamento delle famiglie alla Vergine Addolorata. Il programma procede lunedì 14 con la festa dell’esaltazione della Croce. In particolare, alle 19,30 la santa messa sarà celebrata da don Giovanni Mallia mentre alle 20,30 è in programma la solenne adorazione della Croce.

