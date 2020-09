Ragusa. Rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti.

E’ stato pubblicato l’avviso per il rinnovo del Collegio dei revisori dei conti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per il triennio 2020-2023. Per tutti gli interessati la data di scadenza è il 15 settembre 2020 alle ore 13. Responsabile del procedimento è il segretario generale dell’ente, Alberto D’Arrigo. E come previsto dalla normativa vigente il nuovo collegio dei revisori, composto da un presidente e da due componenti, verrà scelto per sorteggio fra i partecipanti al bando e in possesso dei requisiti fissati dall’avviso.

Salva