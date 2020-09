Video. Due rumeni arrestati per furto a Modica, manca il terzo

Sono due rumeni i ladri arrestati stamattina dagli uomini del Commissariato di Polizia di Modica. Sarebbero gli autori dei furti perpetrati in questi giorni a Modica Sorda. I ladri hanno avuto l’amara sorpresa di tentare il furto a casa di un poliziotto, non considerando che quest’ultimo era attrezzato di telecamere in tutta l’abitazione. Nell’arco di pochi minuti gli agenti si sono precipitati in zona per cogliere i delinquenti sul fatto. Questi, accortisi dell’arrivo della polizia, hanno tentato di fuggire lanciandosi dal balcone e finendo dritti su una scivola procurandosi la rottura delle caviglie. Non è stato ancora rintracciato il terzo componente della banda, probabilmente colui che fungeva da palo, riuscito a fuggire.

