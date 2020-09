L’associazione EAS di Modica riprende l’attività

Dopo la meritata pausa estiva del mese di agosto, i volontari dell’associazione E.A.S. – Eccedenze Alimentari Sicure, che si occupa di raccogliere gli alimenti in eccesso della grande distribuzione e di distribuirli alle persone che ne necessitano, sono pronti a ricominciare l’attività di distribuzione venerdì 11 settembre presso i locali adibiti in Via Sandro Pertini.

Chiunque avesse la necessità, sia per richiedere l’inserimento in lista per ricevere gli alimenti, sia per sostenere l’attività dell’associazione con una donazione o, meglio ancora, donando il proprio tempo e diventando volontario, può contattare il responsabile via mail all’indirizzo: associazione.eas.onlus@gmail.com

Il Presidente di E.A.S. Vincenzo Aurnia, tutti i volontari e i fruitori del servizio ringraziano la Banca di Credito Cooperativo di Pachino per il contributo elargito all’associazione per l’anno 2020, grazie al quale si è potuto offrire un servizio continuativo e impeccabile.

Salva