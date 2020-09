Banda Musicale “Belluardo-Risadelli”. Riapre la scuola musicale “Galfo”

Sesto anno per la Scuola Musicale gratuita“Peppino Galfo” che riaprirà i battenti giorno 22 p.v. Per causa pandemia da Covid 19 lo scorso marzo la Scuola – nata in concomitanza alla costituzione della Banda Città di Modica “Belluardo-Risadelli” nel giugno 2015 – è stata costretta a sospendere anticipatamente i corsi in presenza sostituendoli con la didattica on-line. Adesso che pare tutto avviarsi alla (quasi) normalità, riprendono le lezioni in aula che vedono gli allievi tornare a studiare e ad esercitarsi individualmente con i propri Maestri. La Scuola conta un nutrito numero di partecipanti di diversa età e formazione che affinando la tecnica della propria specialità andranno poi a comporre – alcuni già ne fanno parte – il corpo bandistico”Belluardo-Risadelli”. Una importante novità è l’introduzione da quest’anno dello studio degli archi che vede l’iscrizione alla Scuola Musicale di allievi che già suonano o che intendono approcciarsi a cordofoni come il violino, la viola e il violoncello. Dopo il blocco forzato del lockdown durante il quale i Maestri della Scuola Musicale hanno comunque assicurato la continuità didattica attraverso video-lezioni, la Banda è pronta a ripartire avendo già da qualche mese ripreso le prove bandistiche settimanali, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. Nell’incertezza di questi mesi e nella voglia che la città ha di ripartire, la Banda cittadina diretta dal M° Corrado Civello si pone come ponte verso quella normalità non affatto scontata e che un’esperienza pandemica globale – purtroppo ancora in atto – ha rimesso in discussione rivelandoci l’estrema fragilità del vivere umano e delle nostre stesse libertà individuali. In questo anelito ad una quotidianità più consapevole la Banda “Belluardo-Risadelli” ha in serbo molti progetti a cominciare da una ripresa dell’attività bandistica che si auspica imminente al pari di un miglioramento dell’attuale curva epidemiologica, oltre ad attività concertistiche, raduni bandistici, master-class e workshop orchestrali come il più recente e riuscitissimo svoltosi lo scorso mese di luglio presso la sede dell’Associazione “Belluardo-Risadelli”, tenuto dal M° Luigi Mariani (organizzato dall’Associazione VentiVenti) e che ha visto la partecipazione di una larga schiera di studenti di Musica della provincia iblea e molti allievi della stessa banda.

Giorgia Frasca Caccia

