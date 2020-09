Tanti partecipanti al corso per diventare allenatori di calcio

La provincia di Ragusa punta sul calcio giovanile e sulla crescita di giovani allenatori che possano dare nuova linfa a questo movimento. Questa estate, infatti, precisamente dal 20 Giugno al 30 Luglio 2020, molti giovani si sono messi in gioco per seguire il Corso Uefa C, utile per allenare nei settori giovanili.

Un corso che approfondisce le tematiche relative al mondo del calcio giovanile, dall’insegnamento della tecnica e tattica calcistica, alla metodologia dell’allenamento, dalla psicopedagogia alla la medicina sportiva e al regolamento di giuoco. Una forma di crescita individuale che porterà ad una collettiva dei giovani ragazzi che si approcciano al mondo del calcio.

I partecipanti a questo corso, per la Provincia, sono stati:

Gentile Giovanni, Ficili Carmelo, Salvatore Falla, Gennaro Adriano (ASD Scicli Bruffalori) Di Rosa Francesco (Real Modica)

Caccamo Giannandrea (ASD Modica Airone)

Nicotra Kevin ( ASD Atletico Vittoria)

Licitra Simone ( Marina di Ragusa Calcio)

Questi ragazzi hanno mostrato grande impegno, per tutta l’estate, a fianco del loro prof. Pier Francesco Battistini, da anni nel giro di Serie D e Serie C, in società come Arezzo e Carpi, da quest’anno nello staff della Federazione Nazionale. Tutti i ragazzi si sono sottoposti ad una prova orale, pronti a sostenere quella sul campo, nel pieno rispetto delle normative Covid, in quello che si è palesato come un momento di crescita.

In bocca al lupo, dunque, a questi ragazzi, con la speranza che possano mettere in risalto i giovani della nostra provincia, con un futuro roseo per loro e per tutto il movimento locale.

