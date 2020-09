Covid. Ispicese positivo, ricoverato a Ragusa

Nuovo ricovero al Maria Paternò Arezzo per Covid19. È un ispicese di 56 anni, che pare sia entrato in contatto durante una vacanza, circa una decina di giorni fa, con un soggetto poi risultato positivo ma asintomatico. Dopo una settimana di febbre persistente, il 56enne si è recato al Maggiore di Modica e da lì, confermata la positività al Covid, è stato trasferito nel nosocomio ragusano. Anche la moglie sarà sottoposta al tampone e intanto l’Asp di Ragusa sta ricostruendo i contatti che l’uomo ha avuto negli ultimi giorni.

Salgono così a otto i ricoveri al Covid Hospital di Ragusa: sette in malattie infettive e uno in terapia intensiva.

