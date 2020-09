L’ortopedico Padua ritorna all’Ospedale Maggiore di Modica

La notizia è positiva per l’utenza dell’Ospedale Maggiore anche se per l’interessato rappresenta un ripiego. Il dottore Elio Padua torna nella divisione di Ortopedia dell’Ospedale di Via Aldo Moro. Dopo che l’Asp ha nominato un nuovo primario al “Guzzardi” di Vittoria, dove Padua aveva riorganizzato la struttura aumentando la struttura e restituendone la professionalità, l’ortopedico sciclitano ritorna da dove era partito all’inizio degli anni ’90 quando la struttura complessa(adesso è stata “retrocessa” a semplice”) era una vera eccellenza. Dal prossimo 16 settembre, dunque, saranno gli utenti del comprensorio di Modica a beneficiare dell’esperienza e della professionalità di Padua.

