Coppa Italia. Domani Santa Croce-Ragusa in assenza di pubblico

Il Santa Croce Calcio, con rammarico, porta a conoscenza degli sportivi che, a causa delle ultimissime disposizioni delle autorità competenti al rilascio delle prescritte autorizzazioni, nonostante ogni possibile sforzo organizzativo compiuto per consentire la partecipazione del pubblico alla gara di calcio di domani tra Santa Croce e Ragusa, valevole per il primo turno di Coppa Italia Eccellenza, non è stato possibile ottenere le prescritte autorizzazioni e pertanto detta gara si svolgerà “a porte chiuse” e quindi senza partecipazione di pubblico

