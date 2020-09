Monterosso Almo. Gli studenti del 1970 insieme dopo 50 anni

I “ragazzi” monterossani della classe 1970 hanno festeggiato i cinquant’anni. Celebrare questa giornata ha fatto rivivere l’ infanzia, i bei tempi della spensieratezza. “Cinquant’ anni è una tappa molto importante È significativa della nostra vita. È anche un momento di riflessione su come abbiamo vissuto questi anni. “ Un grazie va al Signore – affermano – che ci dona il Suo Amore. Il Dono più grande che da Lui abbiamo ricevuto è la Vita. Facciamo nostre le parole di San Giovanni Paolo ll che diceva ai giovani: La Vita è Bella, fatene un tesoro per gli altri. Noi vogliamo fare questo. Un grazie sincero e di cuore va ai nostri genitori che sono collaboratori di Dio nel trasmettere la vita. È un giorno non solo di grande festa, ma sopratutto gioia, emozione e ringraziamento a Dio.” Dai cinquantenni questa giornata è stata vissuta in maniera intensa.

