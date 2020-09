Un’avolese di 74 anni è ricoverata in gravi condizioni presso il reparto di rianimazione del Maggiore di Modica. La donna era venuta ieri a Modica con il marito per un giro turistico della città quando si è sentita male. Un’ambulanza del 118 l’ha soccorsa e condotta presso il nosocomio modicano dove le è stato riscontrato il Covid in stato già avanzato. Sono tanti i punti interrogativi in questa vicenda. Visto la stato avanzato del virus che avrà comportato sicuramente conseguenze fisiche, come può essere che la coppia abbia deciso di trascorrere la domenica in giro a fare i turisti? i due sono entrati in qualche esercizio commerciale prima del ricovero? Verrà trasferita ad Avola nell’ospedale di competenza o rimarrà a Modica viste le delicate condizioni?

Salva