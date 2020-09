Report Covid a Modica. Scendono ancora contagi e quarantene

Sono sette i soggetti positivi al Covid attualmente presenti in territorio di Modica. Per lo più provenienti dalla casa di riposo focolaio, uno in meno rispetto all’ultimo rilevamento. Due in meno (30) sono invece le persone in quarantena. Di queste la metà (15) sono provenienti da Paesi Esteri come Albania, Romania, Spagna e Grecia. Solamente 8 invece rimangono a casa per il sospetto di essere venuti in contatto con soggetti contagiati. “Questi numeri – commenta il Sindaco – ci fanno ben sperare anche per la ripresa delle lezioni. Nonostante in Sicilia si registri un aumento costante dei contagi, a Modica siamo in controtendenza e ormai da quasi 2 settimane non si registrano nuovi casi. Per l’avvio dell’anno scolastico ci siamo già mossi per tempo effettuando dei lavori strutturali e fornendo gli Istituti dei presìdi sanitari necessari per affrontare in sicurezza le lezioni”.

