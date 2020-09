A Modica ogni Scuola ha una ditta dedicata per le manutenzioni

Sono attualmente in corso i lavori per l’adeguamento delle strutture scolastiche di competenza del Comune di Modica alle norme anti Covid. Ad ogni Istituto è stata assegnata in esclusiva una ditta in modo da velocizzare il più possibile gli interventi. I lavori di manutenzione edile sono stati incentrati sugli adeguamenti degli spazi delle aule da ingrandire e nei servizi igienici, che sono stati ingranditi. Inoltre sono state realizzate altre opere di contorno e di pitturazione delle pareti. “Si tratta di opere indispensabili per adeguare i plessi alle normative vigenti in modo da poter sistemare tutti i banchi singoli ad una distanza idonea di un metro. Questi lavori ci consentiranno di riaprire in tempo per il 24 settembre – commenta l’Assessore Belluardo – come ho potuto notare oggi nel corso del giro di controllo che ho effettuato. La scelta di associare una ditta ad un istituto è stata presa per essere più celeri negli interventi e per garantire un servizio anche durante l’anno scolastico visto che le ditte seguiranno individualmente gli Istituti anche per le piccole manutenzioni ordinarie”. “Le scuole saranno tutte sanificate prima dell’inizio delle lezioni – interviene il Sindaco – e tale operazione si ripeterà esattamente ogni 30 giorni. Inoltra abbiamo fornito tutto il materiale sanitario necessario sia per l’igienizzazione dei locali e degli arredi sia per quella personale, comprese le quasi 50 mila mascherine che la Protezione Civile distribuirà a tutti gli alunni durante l’anno”.

