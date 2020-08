Provolley Team Modica. Nella dirigenza l’ex capitana Fragapane

Sarà Maria Pia Fragapane il nuovo responsabile risorse umane della società di B1 modicana.

Già atleta biancorossa nel 1991, resta fedele ai colori di Modica per diverse stagioni, anche nell’anno della retrocessione in B2 fino alla riconquista del titolo di B1.

Maria Pia Fragapane arriva dall’Argentina nel 1989, dove gioca a Giarratana in A2, rinunciando ad un contratto di serie A1 scegliendo appunto la squadra siciliana, per restare accanto a due amiche ingaggiate a Modica.

Dopo gli anni modicani, Fragapane gioca vestendo varie maglie in Sicilia, per poi ritornare alla “sua” città nel 2007, esordendo da titolare, dopo tre anni di fermo, in un avvincente match che vede Modica vincere su Potenza, contro la coriacea opposta modicana, l’attuale capitano della PVT Fabiola Ferro.

“Ho accettato con grande entusiasmo la proposta di entrare a far parte della dirigenza della PVT – afferma Fragapane –perché è la società in Italia che più mi ha rappresentato negli anni. Ritornare ad occuparmi di pallavolo dopo tanti anni, seppur rivestendo un ruolo diverso da quello di atleta, è per me una sfida e sono veramente contenta di mettermi in gioco in questa nuova esperienza”.

