Vicenda “Spiaggia degli Americani. Cassì replica al M5S Ragusa

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì replica, come di seguito si riporta, alla nota del gruppo consiliare del M5S sul nuovo divieto di balneazione della spiaggia degli Americani:

“ Vista la polemica sollevata dai consiglieri grillini, sono costretto a tornare sulla questione del nuovo divieto di balneazione per la “Spiaggia degli americani” per ribadire quanto già spiegato, onde evitare speculazioni: da giorno 20 agosto i valori delle acque erano tornati nella norma; il monitoraggio è costante e al primo segnale di irregolarità abbiamo emesso un nuovo divieto. Dichiarare su tutti i giornali che a Marina “i cittadini e i turisti facevano il bagno nei liquami” è non solo falso, come riscontrabile dai dati delle analisi, ma rappresenta anche un grave danno d’immagine per il territorio e per chi lavora e vive di questa. Accecati dal livore non si rendono conto del danno che fanno alla città.”

