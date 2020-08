Ragusa. Donna sbanda dopo aver perso controllo dell’auto

Perde il controllo della propria auto e va a sbattere. E’ accaduto questa mattina a Ragusa proprio vicino al Centro Commerciale Le Masserie. La donna è finita fuori strada ma fortunatamente senza coinvolgere altre vetture nel sinistro nell’arteria in quel momento molto trafficata. Sono stati proprio gli automobilisti che hanno assistito alla scena ad allertare i soccorsi. Un’ambulanza del 118 è accorsa sul luogo trasferendo la donna in ospedale. Le condizioni non sono preoccupanti. Inevitabili i disagi lungo la strada con rallentamenti

