Socio contagiato. Circolo velico Kaukana ferma attività sociali

Con riferimento alle notizie di stampa emerse in ordine alla positività al tampone Covid-19 da parte di un socio del Circolo Velico Kaucana, il direttivo del sodalizio precisa che la positività del socio in questione è legata sicuramente al contagio contratto al di fuori del circolo e, per quanto riguarda il Cvk, all’unica presenza di poche ore registrata all’interno della struttura nella giornata di martedì 25 agosto. A seguito della comunicazione che responsabilmente il socio ha fornito al circolo, è stata immediatamente ricostruita la catena dei contatti attraverso i sistemi informatizzati di tracciabilità che il Cvk ha attivato fin dal mese di giugno. Il presidente, Giuseppe Causapruno, ha inoltre comunicato quanto accaduto all’Asp di Ragusa, quindi già a conoscenza del caso. Tutte le persone tracciate e quindi potenzialmente a contatto con il socio contagiato sono state informate. Nel frattempo, il Cvk sta effettuando in queste ore una sanificazione straordinaria nei locali eseguita da una ditta certificata, fermo restando che la sanificazione dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature è effettuata quotidianamente, seguendo il protocollo vigente, da parte del personale dipendente del circolo. Il Cvk infine chiarisce che proseguono regolarmente le attività velico sportive in tutta sicurezza e nel rispetto dei protocolli della Federazione italiana vela mentre in via del tutto precauzionale è stata temporaneamente sospesa ogni attività sociale e ricreativa in precedenza programmata che si sarebbero dovute tenere in prossimità della struttura.

E a tal proposito, il Sindaco di Santa Croce, Giovanni Barone, dopo un breve consulto con il presidente della struttura estiva, ha deciso di avviare una sanificazione nei locali del circolo velico. L’Asp ha già avviato il protocollo sanitario previsto.

“Senza alcun allarmismo – afferma Barone – credo sia giunto il momento di applicare rigorosamente tutti protocolli per questa tipologia di attività. Voglio inoltre sensibilizzare tutti i miei concittadini ed i vacanzieri ancora presenti su tutto il nostro territorio, di attenersi scrupolosamente alle direttive nazionali anti-Covid19. “

Salva