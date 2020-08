Modica. “L’incendio di Via Keplero” al Quadrato della Palma

“L’incendio di Via keplero” è una delle novelle più significative dell’arte letteraria di Carlo Emilio Gadda. Un

tragico fatto di cronaca – un incendio avvenuto l’11 giugno del 1929 in Via Boltraffio, 1 a Milano e che miete

quattro vittime dello stesso nucleo familiare- che scuote al sensibilità dello scrittore milanese leggendo le

cronache del “Corriere della Sera” che riportano per giorni report incredibili su quella disgrazia.

L’attore Carlo Cartier operando una riduzione del testo de “ L’incendio di Via Keplero ” lo ha interpretato per

“Letture e Autori al Calar della sera” ieri sera al “Quadrato della Palma” davanti la Libreria “La Talpa”.

Nella lettura del bravo attore modicano si esaltano l’emozione, la partecipazione e l’ironia con cui Carlo

Emilio Gadda infarcisce il testo annodando il fatto di cronaca con un superbo testo letterario dedicando il

titolo ad una Via – che esiste nelle periferia povera di Milano- proprio ad uno scienziato, Keplero, che dedicò

la sua vita a studiare le leggi del movimento dei corpi celesti, quasi a voler rappresentare plasticamente il

movimento dei protagonisti e le intersecazioni delle loro traiettorie all’interno del palazzo, aggredito dalle

fiamme, per salvarsi la vita: emergono personaggi unici nel loro genere e che in qualche modo diventano

eroi per caso, rischiando la loro vita per mettere in salvo quella degli altri.

Prossimo e ultimo appuntamento, lunedì 31 agosto alle ore 19.30, l’attore e regista Giovanni Spadola

leggerà “Il tabacco fa male” di Anton Cechov.

“ Letture e autori al calar della sera” è promosso dalla Libreria “La Talpa” di Modica, dalla cioccolateria

“Sotto San Pietro” con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Modica.

