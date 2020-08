Marina di Modica, scontro tra auto: due i feriti

Scontro tra due autovettura in Via Giovanni da Verrazzano a Marina di Modica. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 14 tra una Fiat Panda e una Range Rover. Sul posto i carabinieri per i rilievi e l’ambulanza del 118 per i soccorsi. Feriti i due conducenti, un uomo e una donna, trasportati all’Ospedale Maggiore.

