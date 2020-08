Medica(M5S). I modicani attendono le mascherine promesse

Un’interrogazione consiliare urgente, avente ad oggetto la mancata distribuzione gratuita di mascherine di protezione individuale alla popolazione modicana, è stata presentata dal M5S di Modica che per bocca del suo portavoce in Consiglio Comunale, Marcello Medica, chiede conto e ragione di tali promessi dispositivi di sicurezza tra la cittadinanza e mai distribuiti. Ad oggi, infatti, nonostante gli annunci a livello comunale e a livello regionale, a distanza di quattro mesi e

nonostante la nuova risalita dei contagi, ai cittadini modicani non è stata consegnata nemmeno una delle quattro mascherine inizialmente promesse. Nell’atto consiliare si fa presente che nei primi giorni del mese di maggio di quest’anno, in piena

emergenza da Covid-19, il sindaco, in audizione durante le settimanali conferenze dei capigruppo,dichiarava di aver ordinato l’acquisto di ben 180 mila mascherine di protezione individuale da distribuire gratuitamente ai cittadini modicani nella misura di tre a testa, con spedizione direttamente al loro domicilio. Con Determina del Responsabile del Settore XII n. 1114 del 29/04/2020 si formalizzava, infatti, la procedura a contrarre finalizzata alla fornitura delle suddette mascherine e nel contempo al formale impegno della spesa di € 97.500,00. Inoltre, in quel periodo anche dalla Regione Siciliana veniva annunciata la distribuzione gratuita di una mascherina ad ogni cittadino siciliano.

Nell’interrogazione si evidenzia come proprio in questi giorni, visto l’aumento dei contagi, con

varie ordinanze ad ogni livello governativo, è stato nuovamente imposto l’obbligo di indossare la

mascherina, oltre che nei luoghi chiusi, anche all’aperto qualora non sussista la distanza minima di sicurezza; che con Determina del Responsabile del Settore XII n. 1412 dello 05/06/2020 si è ritenuto opportuno procedere alla revoca della Determina n. 1114 del 29/04/2020 relativa alla procedura di acquisto di mascherine di protezione individuale; e che la Regione Siciliana, nel

quadro degli interventi connessi alla gestione dell’emergenza sanitaria, ha disposto la fornitura di mascherine in favore degli abitanti dei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, assegnandone n. 64 mila al Comune di Modica. Nell’interrogazione, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, Carmela Minioto, e al

Sindaco, Ignazio Abbate, pertanto, si chiede: perché non si è ancora provveduto alla distribuzione

delle mascherine assegnate dalla Regione Sicilia, così come invece è già avvento in tanti altri comuni; se non si ritenga opportuno, visto l’acuirsi dell’emergenza sanitaria, procedere nuovamente allo stanziamento dei fondi per l’acquisto di mascherine da distribuire alla cittadinanza; quale eventuale diverso uso è stato fatto dei fondi già previsti per l’acquisto da parte del Comune di Modica delle mascherine per l’importo complessivo di € 97.500,00.

Il M5S di Modica, insieme al suo portavoce in Consiglio Comunale, a questo punto, auspica che la

distribuzione della mascherina assegnata dalla Regione Siciliana avvenga prima possibile e che nel frattempo si proceda all’acquisto a livello comunale di almeno un’altra mascherina a testa per venire incontro all’esigenza in primis di tutela della salute pubblica.

