Errore ortografico nella segnaletica per aeroporto di Catania. La foto ci è stata recapitata da un automobilista modicano che si è accorto come per andare all’aeroporto, il segnale riporta “aereoporto”. Il prefisso “aero”, nei fatti, indica l’aria mentre l’aeroporto indica il porto per tutti quei mezzi che viaggiano attraverso l’aria. Lo stesso prefisso è ritrovabile in parole come aerosol, aerostato o aeronautica. Inoltre, il prefisso aero, si riferisce anche al traffico.

