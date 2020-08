Domenica impegni a Sclafani Bagni e a Bronte per Multicar Amarù

Doppio impegno domenica 30 agosto per Multicar Amarù che cerca di capitalizzare i buoni risultati delle settimane scorse, soprattutto nelle gare a livello regionale, per migliorare il proprio rendimento e per portare a casa altri risultati che possano essere degni di nota. Si comincia con la categoria Allievi che, con Raffaele Tela, Marco Russo e Cristian Di Prima, unitamente alla categoria Juniores, rappresentata in questa circostanza dal solo Niccolò Stissi, saranno di scena a Sclafani Bagni, in provincia di Palermo, per una competizione che si annuncia molto selettiva e complessa e in cui occorrerà gettare il cuore oltre l’ostacolo, anche alla luce della presenza dei migliori corridori di categoria provenienti da tutta la Sicilia, per riuscire a portare a casa risultati degni della massima attenzione. Ad accompagnare il gruppo il vicepresidente Giuseppe Massaro. Sull’altro fronte, quello di Bronte in provincia di Catania, gareggeranno invece gli Esordienti con Elia Basile, Emanuele Cataudella e Ivan Minardi e i Giovanissimi con Samuele Caruso, Gabriele Minardi, Simone La Rocca, Leonardo Carbonaro, Enrico Nativo Salvatore Caruso, Giuseppe Papa, Sara Caruso e Giuseppe Carrubba. L’accompagnatore sarà il presidente Carmelo Cilia. “Per la nostra squadra – afferma quest’ultimo – ancora un’altra occasione per mettersi in luce. Sappiamo già che sarà durissima, anche perché saremo impegnati su due fronti, ma cercheremo di mettercela tutta perché siamo consapevoli che solo lavorando in maniera dura e faticando potranno arrivare risultati importanti. Tra l’altro, lo staff tecnico è in fase di ristrutturazione e tra poco annunceremo delle importanti novità per quanto riguarda la prossima stagione”.

