Un’estate al mare per i ragazzi del centro disabili di Modica

Una bellissima iniziativa quella portata avanti dai Servizi Sociali di Modica in collaborazione con la cooperativa Turi Apara e la Misericordia. 18 ragazzi che frequentano il Centro Diurno sono stati a mare a Maganuco per tutto il mese di agosto accompagnati da personale qualificato che li assistiti e si è preso cura di loro in ogni momento della giornata. Oggi l’ultimo giorno di mare per sei di loro che si sono divertiti in spiaggia con le responsabili del progetto, i volontari della Misericordia e gli autisti che li hanno accompagnati. “Un progetto che abbiamo voluto fortemente – commenta il Sindaco Abbate – perché vogliamo che le nostre spiagge siano accessibili e fruibili da tutti. In questo senso, dopo aver riconfermato le strutture ed i servizi messi a disposizione già la scorsa estate, abbiamo organizzato questo progetto che ha rallegrato il mese di agosto degli utenti del centro disabili. Voglio ringraziare tutti i volontari che hanno collaborato, il personale della cooperativa e gli addetti ai servizi sociali per il loro lavoro di coordinamento. Sicuramente un esperimento riuscito che riproporremo il prossimo anno sperando anche di estenderlo al mese di luglio”.

Salva