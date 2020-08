Acqua putrida a Piazza Torre. Il monito di Ragusa in Movimento

“Forse anche a causa di una fuoriuscita copiosa di acque bianche, nella spiaggia antistante piazza Torre, a Marina di Ragusa, si è formato un fastidioso e antigienico laghetto, chiamiamolo così, che crea parecchi disagi ai bagnanti oltre a rendere inutilizzabile la porzione di arenile dove insiste l’anomalia in questione. Sappiamo che il Comune si è già attivato per cercare di rimediare ma sarebbe opportuno trovare una soluzione in tempi rapidi per tornare a consentire la piena fruibilità di questa parte del litorale, seppur nel pieno rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale che, spesso e volentieri, purtroppo, non solo non sono state applicate ma neppure fatte rispettare”.

A dirlo è il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, il quale ritiene che sia necessario darsi da fare il più possibile per assicurare che, durante lo scorcio finale della stagione estiva, la frazione rivierasca possa presentarsi in condizioni sempre più efficienti. “Sappiamo che non è affare facile – aggiunge Chiavola – perché a Marina, a maggior ragione durante il periodo ferragostano, si sono riversate decine di migliaia di persone e quindi fare funzionare tutto per il verso giusto non è stato semplice. Allo stesso modo, non possiamo dimenticare di rilevare che sono state parecchie le anomalie segnalateci e che, senza fornire alcun tipo di rilevanza mediatica, abbiamo girato agli uffici comunali competenti. In questo caso, però, ci è sembrato opportuno chiarire come sia necessario un pronto intervento anche perché non è piacevole prendere il sole con la presenza di quest’acqua che ristagna e che diventa putrida a causa delle alte temperature. Siamo certi che si cercherà di provvedere in tempo utile, prima che la stagione dei bagni volga al termine”.

