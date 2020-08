È stata firmata una circolare dall’Assessore Regionale all’istruzione Roberto Lagalla, con la quale viene consentito uno slittamento dell’inizio del nuovo anno scolastico in Sicilia al 24 settembre, di tutte le scuole che sono sede di seggio elettorale. Quindi slittamento di 10 giorni rispetto alla data fissata il 14 settembre. La circolare emanata dall’Assessorato recita: “Le istituzioni scolastiche, che saranno utilizzate quali sedi della prossima consultazione referendaria nei giorni 20 e 21 settembre 2020, hanno facoltà di determinare l’inizio delle lezioni a far data dal 24 settembre 2020 ferma restando l’esigenza del rispetto delle previsioni di cui all’art. 74, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994”.

Tenuto conto che in Sicilia sono circa il 40 per cento le scuole sede di seggio elettorale si può calcolare che oltre 1.500 scuole resteranno chiuse e riapriranno solo il 24 settembre. Visto il periodo di emergenza Covid la misura decisa dall’assessore potrebbe servire a risolvere alcuni problemi a cui si potrebbe andare incontro per aprire e dopo qualche giorno richiudere le scuole, considerato che occorre sopperire ai vari problemi di natura elettorale e di sanificazione delle strutture, post e dopo elezioni. Tra l’altro, nonostante le rassicurazioni del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, non si hanno ancora certezze sulla consegna dei banchi monoposto, sulle unità di personale aggiuntivo richieste dai capi d’istituto che dovranno essere assegnate alle scuole per far fronte alla riduzione degli alunni per classe. Intanto la Ministra assicura, le scuole riapriranno. Speriamo bene!

Salva