L’assessore Cognata premia due atleti dell’UISP Santa Croce

Ieri (24 agosto 2020) l’Assessore allo Sport, Riccardo Cognata ha ricevuto e premiato nella stanza del Sindaco, due atleti della UISP Santa Croce Camerina. Si tratta di Loredana Busacca e Peter Gurrieri, entrambi di Vittoria tesserati per la società camarinense del Presidente Giovanni Occhipinti, che hanno partecipato il 25 e 26 maggio del 2019, alla gara podistica “100 km del Passatore”, che si correva nel circuito tra Firenze e Faenza. Una gara molto impegnativa sotto il profilo mentale più che atletico.

Per Loredana Busacca si è trattato di una promessa fatta alla madre, da poco scomparsa, mentre il marito, Peter, ha accettato la sfida della moglie accompagnandola in questa avventura sportiva.

Durante gli allenamenti, i due atleti hanno percorso oltre 1.000 chilometri. Tra le tappe preferite, il lungo percorso da Scoglitti fino a Sampieri e viceversa. Allenamenti che hanno permesso alla coppia di completare la gara in Toscana. Loredana Busacca è stata, tra l’altro, una delle poche donne ad aver completato il circuito, la prima in provincia di Ragusa e seconda in Sicilia.

“Anche se è trascorso più di anno – commenta l’Assessore Cognata – avevo il piacere di premiare la coppia appartenente a questa gloriosa società sportiva della nostra città, visto che il Comune di Santa Croce era presente nelle loro casacche di gara. Siamo stato orgogliosi che la coppia vittoriese abbia vestito i colori della società di Santa Croce facendo conoscere la nostra realtà anche in Toscana. Era doveroso premiare due atleti che spesso non hanno i giusti meriti alle loro imprese sportive di un certo livello agonistico.”

Nella foto: da sx Peter Gurrieri, Loredana Busacca, l’Assessore Riccardo Cognata e Joseph Occhipinti (figlio del presidente della UISP Santa Croce) + i due atleti al traguardo

Salva