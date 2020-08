Modica, Michele Baglieri è morto dopo essere caduto da albero

E’ Michele Baglieri, 82 anni, il modicano deceduto domenica scorsa dopo essere caduto da una scala appoggiata ad un carrubo. L’anziano era intanto a raccogliere il frutto quando, per cause da stabilire, è caduto violentemente al suolo procurandosi un trauma cranico irreversibile. L’allarme lo hanno lanciato i familiari quando l’uomo non è rientrato a casa. Sono andati a cercarlo nell’appezzamento di Contrada Cinquevie e lo hanno trovato riverso a terra, privo di vita. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Salva