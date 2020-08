Modica. La riadozione del PRG presto in Consiglio Comunale

In questi giorni abbiamo preso atto che 13 sentenze pronunciate dal Tar su un numero maggiore di ricorsi presentati da privati, hanno fatto emergere che il principio della pianificazione urbanistica del territorio deve essere di esclusiva competenza del Consiglio

Comunale e non della Regione. La Regione, allora, afferma il Sindaco di Modica Ignazio Abbate, ha praticamente stravolto i contenuti del Piano attraverso il CRU (Consiglio Regionale Urbanistica), organismo nominato da Rosario Crocetta quando ricopriva il ruolo di Presidente della Regione. In questo modo ogni possibilità di costruzione all’interno del territorio comunale è stato bloccato, sia per quanto riguarda l’edilizia pubblica che privata. Alla luce di queste sentenze e per evitare che vi sia una disparità di trattamento tra i cittadini, porteremo in Consiglio una proposta di riadozione

del PRG privo della condizione ostativa imposta a suo tempo dalla Regione. “Il

Provvedimento che andrà in Consiglio – commenta il Sindaco – darà la possibilità anche ad esponenti di partito che siedono all’opposizione, allora membri della maggioranza regionale, che hanno quindi contribuito all’adozione dell’atto da parte della Regione, di poter rivedere la

propria posizione e votare questa volta favorevolmente. La riadozione del Piano terrà conto di tutte le osservazioni accolte precedentemente alla sua prima adozione”. “Stiamo lavorando

per restituire pari dignità a tutti i cittadini – interviene l’Assessore Linguanti – preparando tutti gli atti necessari da portare in Giunta e successivamente in Consiglio Comunale per essere adottati”.

