Modica. Mercoledì si ripavimenta Corso Garibaldi

A partire da mercoledi 26 agosto cominceranno i lavori per la ripavimentazione di Corso

Garibaldi. L’importante arteria, congiunzione tra Modica Bassa e Modica Alta oltre che via percorsa da tantissimi turisti per raggiungere il Duomo di S.Giorgio ed il Castello, verrà prima scarificata e poi dotata di un nuovo manto di asfalto come già fatto nei giorni scorsi nel quartiere Sorda. Per tale motivo si invitano i residenti della zona a non lasciare auto in sosta la sera prima per facilitare gli interventi degli operai.

