Misure di controllo più forti a Comiso richieste dal Sindaco

Il Sindaco, Maria Rita Schembari, ha incontrato il Commissario della polizia di Stato, e il vice Comandante della stazione dei Carabinieri per chiedere misure di controllo più serrate. “ Troppe segnalazioni da parte di cittadini di Comiso e Pedalino, su gravi trasgressioni e mancanza di sicurezza in alcune zone del centro abitato”.

“ Sono molteplici e continue ormai, – spiega il primo cittadino di Comiso- le segnalazioni che mi arrivano dai cittadini di Comiso e Pedalino, relativamente a fenomeni gravi di spaccio di droga, di atti vandalici, di disturbo della quiete fino a tarda notte e schiamazzi, e di risse nei quartieri se solo qualcuno si permette di rivendicare il giusto diritto al riposo o il sacro santo dovere del rispetto delle regole. A Comiso – continua il sindaco – come nella frazione, stiamo assistendo ad una sorta di imbarbarimento e di sprezzo di ogni forma di disciplina legata, ad esempio, alla raccolta differenziata, come ad altre infrazioni di varia natura. Insomma, alla trasgressione delle più elementari norme della convivenza civile sia nel centro storico, sia in altri quartieri di Comiso e Pedalino. Per questo motivo – ancora il sindaco – il 12 agosto ho incontrato assieme al comandante dei vigili urbani ed all’assessore Di Trapani, il commissario di polizia di Comiso, il dott. Salerno, e il vice comandante della stazione dei carabinieri di Comiso, il dott. Giacchi, dai quali ho avuto assicurazioni sull’intensificazione dei controlli su tutto il territorio affinchè tutti indistintamente, siano obbligati, qualora non fosse ancora chiaro, al rispetto delle regole e delle leggi perché la convivenza e l’integrazione non possono prescindere dalla condivisione del rispetto e del senso civico”.

