Modica. Deposta corona d’alloro nel ricordo di Salvatore Quasimodo

Con la deposizione della corona d’alloro nella casa natale di Salvatore Quasimodo, in Via Posterla, l’ Associazione Proserpina, l’Amministrazione Comunale e l’Associazione VIA hanno così voluto ricordare ieri i 119 anni dalla nascita di Salvatore Quasimodo, Nobel per la letteratura anno 1959 . Le iniziative, piuttosto partecipate, che hanno celebrato la ricorrenza sono state quelle di un tour “poetico” che ha visto le guide, Sabrina Tavolacci e Manuela Modica, accompagnare turisti, visitatori e appassionati delle liriche quasimodiane lungo un percorso cittadino con delle soste nei luoghi dove i versi delle poesie del Nobel sono stati impressi in eleganti maioliche e lette da Sabrina Tavolacci, “L’Isola di Ulisse” e la “Gazza Ladra”; poesia che ha concluso la cerimonia di deposizione della corona d’alloro.

Nel tour erano comprese le soste davanti la Chiesa di San Pietro e a quella di San Giorgio con un’articolata spiegazione dei due monumenti, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, di Manuela Modica. La deposizione è stata fatta alla presenza dell’assessore alla Cultura, Maria Monisteri e del direttore onorario del Museo Civico di Modica, del prof. Giovanni Di Stefano e come testimonial dalla cugina di Alessandro Quasimodo, Bianca

Baroni, figlia di Giuliana Quasimodo.

