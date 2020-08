Ciclismo: Multicar Amarù di scena domenica a Sora

Primo appuntamento extra isolano per i ciclisti dell’Asd Multicar Amarù che si sono preparati con attenzione, anche durante la fase del lockdown, proprio per sostenere appuntamenti del genere. E’ quanto accadrà domenica 23 agosto con la gara che sarà disputata fuori dai confini regionali per i talenti del pedale del sodalizio ipparino che saranno chiamati a misurarsi con ciclisti provenienti da ogni parte d’Italia. La kermesse in questione si correrà a Sora, in provincia di Frosinone, e ad accompagnare i ragazzi ci saranno il presidente Carmelo Cilia con il vice Giuseppe Massaro. “Si tratta – affermano all’unisono i due vertici della società ipparina – di una gara di livello nazionale nel contesto della quale, negli anni passati, ci siamo sempre messi in evidenza con buoni risultati. Cercheremo di fare del nostro meglio anche in questa occasione”. L’Asd Multicar Amarù ha tutte le carte in regola per ben figurare. I corridori iblei hanno fatto registrare un crescendo nelle prestazioni che lascia ben sperare. E, adesso, si vuole fare di tutto e di più per cominciare a raccogliere i primi frutti anche in un ambito nazionale. “Stiamo partendo molto motivati – affermano ancora Cilia e Massaro – siamo consapevoli delle difficoltà a cui andremo incontro ma non ci spaventano perché sappiamo con quanta cura e dedizione si sono preparati i nostri ragazzi. Come sempre, abbiamo lavorato per ottenere il massimo e speriamo che dei riscontri importanti possano arrivare pure in occasione di questa competizione che si annuncia molto complessa”.

