Ragusa, Successi del nuotatore Adamo. La soddisfazione di Vitale

“Ci sono discipline sportive che non finiscono spesso sotto i riflettori e che, però, impegnano in maniera spasmodica i protagonisti che si sacrificano a più non posso per raggiungere risultati straordinari. E’ il caso del nuoto che, nella nostra città, sta vedendo brillare sempre di più la stella del ragusano Vincenzo Adamo il quale continua ad inanellare risultati positivi e a raggiungere traguardi sempre più prestigiosi”. E’ il consigliere comunale di Ragusa, Daniele Vitale, ad evidenziarlo, complimentandosi con Adamo e con i suoi allenatori per gli straordinari tempi fatti registrare ai campionati italiani Assoluti tenutisi al foro italico di Roma e al trofeo Sette Colli a fronte di un parterre di assoluta eccezione, con la presenza di grossi nomi internazionali. “Nel campionato italiano di categoria, su base regionale, organizzato a Catania, il nostro atleta – chiarisce Vitale – ha fatto segnare tre nuovi primati personali nei 50 dorso con 26”62, nei 100 dorso con 57”34 e nei 200 dorso con 2’04”59. Adamo si è laureato campione italiano di categoria Juniores (2002-2003) con un anno di anticipo nei 50 dorso e nei 200 dorso, secondo nei 100 dorso. Al Sette colli, poi, ha timbrato il proprio personale nei 200 dorso con il tempo di 2’03”66, dietro solo a un ungherese. Al termine, il talento ragusano si è piazzato al 12esimo posto assoluto e al 15esimo posto per quanto riguarda il trofeo Sette colli, un risultato assolutamente prestigioso se si tiene conto della sua giovane età. Vale la pena di mettere in evidenza il grande lavoro di crescita compiuto da questo ragazzo della nostra città, da un atleta che ha dimostrato che il lavoro e il sacrificio pagano sempre. Siamo sicuri che, anche per il futuro, riuscirà a garantire soddisfazioni di un certo tipo a tutto l’ambiente sportivo del comprensorio ibleo”.

