Giarratana. Ponte sul torrente liequa, aggiudicati lavori

Aggiudicati i lavori per il miglioramento del tracciato e il consolidamento del ponte sul torrente Liequa nella strada provinciale n. 57 Giarratana-Palazzolo Acreide. I lavori a base d’asta per un importo di un milione e 150 mila euro sono stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo Consorzio Stabile Alveare Network di Roma con Gruppo Venere Srl di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta).

Il progetto esecutivo dell’intervento era stato approvato con delibera commissariale del 15 ottobre 2019 e il finanziamento rientra tra i lavori finanziati dall’assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità. Su questa strada si era intervenuto urgentemente con lavori di somma urgenza per consentire due anni fa il passaggio del Giro d’Italia ma ora l’intervento è definitivo e conclusivo e consentirà di migliorare la viabilità in una strada ad alta densità veicolare al confine tra le province di Ragusa e Siracusa e che consentirà di collegare meglio e in sicurezza Giarratana e Palazzolo Acreide.

