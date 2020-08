Ragusa. Continuano i festeggiamenti per San Giovanni Battista

Da questo giovedì alle ore 19 inizia la novena di San Giovanni Battista a Ragusa. I posti per assistere alle funzioni religiose sono 176. Ecco alcune parrocchie che presiedono la santa messa:

Giovedì 20 agosto con don G. Ravalli della parrocchia di San Pietro Apostolo.

Venerdì 21 agosto con Don L. Tuttobene della parrocchia di S. Luigi Gonzaga.

Sabato 22 agosto con Don F. Bella della parrocchia S. Maria la nova Chiaramonte Gulfi.

Domenica 23agosto la funzione religiosa verrà celebrata da S. E. R. Mons. Cuttista, in occasione dei anniversari sacerdotali.

Lunedì 24 agosto la novena si terrà presso la parrocchia San Pio X com don F. Ottone.

Nei prossimi giorni altre informazioni sulla novena dal 25 agosto.

