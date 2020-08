Finale Europa League Inter-Siviglia domani sera alle 21,00

Grande attesa domani sera per la finale Europa League Inter-Siviglia in programma alle 21,00 allo stadio RheinEnergieStadion di Colonia. Le due squadre si affronteranno per la prima volta in una finale europea. Il bilancio degli andalusi contro le squadre italiane è di 6 vittorie, 5 sconfitte e 2 pareggi. L’Inter, che raggiunge una finale 10 anni dopo il Triplete con l’ex Josè Mourinho, torna ad incrociare una squadra spagnola nelle coppe europee. Sono due le finali disputate dall’Inter contro squadre spagnole: la Coppa dei Campioni vinta nel 1964 contro il Real Madrid (a Vienna, 3-1) e la Supercoppa Europea persa nel 2010 contro l’Atletico Madrid.

PER L’INTER LA QUINTA FINALE DI COPPA UEFA/EUROPA LEAGUE

I nerazzurri giocheranno la quinta finale, la prima da quando è ribattezzata Europa League. Sono 3 le Coppe Uefa nel palmares dell’Inter (1991, 1994, 1998), su quattro finali giocate.

Finale Coppa Uefa 1990/1991 | Inter-Roma 2-0 [Matthäus, Berti] – Roma-Inter 1-0 [Rizzitelli]

Finale Coppa Uefa 1993/1994 | Salisburgo-Inter 0-1 [Berti] – Inter-Salisburgo 1-0 [Jonk]

Finale Coppa Uefa 1996/1997 | Schalke 04-Inter 1-0 [Wilmots] – Inter-Schalke 04 2-4 dcr [1-0 dts, Zamorano]

Finale Coppa Uefa 1997/1998 | Lazio-Inter 0-3 [Zamorano, Zanetti, Ronaldo]

SIVIGLIA, CINQUE FINALI E CINQUE VITTORIE

Il Siviglia è la squadra “specialista” della competizione: negli ultimi 15 anni la squadra andalusa ha disputato cinque finali di Coppa Uefa/Europa League, vincendole tutte e cinque, un record (è la squadra con il maggior numero di trionfi in questa competizione). Quella di Colonia sarà la sesta finale per la squadra in questa competizione. Il Siviglia ha vinto due volte di fila la Coppa Uefa (2006 e 2007) e tre volte di fila l’Europa League (2014, 2015, 2016).

Finale Coppa Uefa 2005/2006 | Middlesbrough-Siviglia 0-4 [Luis Fabiano, Maresca, Maresca, Kanouté]

Finale Coppa Uefa 2006/2007 | Espanyol-Siviglia 3-5 dcr [2-2 dts: Adriano, Riera, Kanouté, Jonatas]

Finale Europa League 2013/2014 | Siviglia-Benfica 4-2 dcr [0-0 dts]

Finale Europa League 2014/2015 | Dnipro-Siviglia 2-3 [Kalinic, Krychowiak, Bacca, Rotan, Bacca]

Finale Europa League 2015/2016 | Liverpool-Siviglia 1-3 [Sturridge, Gameiro, Coke, Coke]

E vinca il migliore!

Gierre

