Joe Biden, il nuovo Presidente degli Stati Uniti?….di Giannino Ruzza

Joe Biden, al terzo tentativo (ha fallito la corsa alla Casa Bianca nel 1988 e 2008) che ha accettato di sfidare Donald Trump nelle elezioni americane del 3 novembre, delinea il suo piano per unire un Paese martoriato dalla pandemia e dalla miseria economica. Biden, 77 anni, parte favorito visto il costante vantaggio nei sondaggi su Donald Trump, 74 anni, che accetterà la nomination repubblicana per un secondo mandato alla Casa Bianca alla sua convention in programma la settimana prossima. Il discorso di Biden nella quarta e ultima notte della Convention Nazionale Democratica sarà determinante per la sua carriera politica. Una convention virtuale che si terrà stanotte (in Italia saranno le 5 di mattina) a causa della pandemia di coronavirus. Presenti in remoto i più grandi nomi del partito, stelle nascenti e persino repubblicani di spicco, in fila via video, per sostenere Biden e attestare l’urgenza di porre fine a quella che hanno chiamato la presidenza caotica di Trump. La giornata ha portato nuova linfa alla campagna di Biden che ha evidenziato il caos scaturito dall’arresto di Steve Bannon, architetto della vittoria elettorale 2016 di Trump, accusato di frode fiscale. “Donald Trump ha gestito l’amministrazione più corrotta della storia americana”, ha detto ai giornalisti Kate Bedingfield, vice manager della campagna di Biden”. Trump giovedì ha negato di essere a conoscenza dell’organizzazione legata all’arresto di Bannon, che ha contribuito alla raccolta di fondi per aiutare a costruire il muro al confine tra Stati Uniti e Messico, che era anche una delle promesse della campagna elettorale di Trump del 2016.”Mi sento molto male. Non ho avuto a che fare con lui per un lungo periodo di tempo”, ha detto Trump. Anche Kamala Harris, la prima donna nera e asiatica americana che ha accettato la vice presidenza, ha accusato Trump di una leadership fallita che è costata vite umane, per mancanza di una rete di sussistenza adeguata. I democratici hanno lavorato duro per espandere il sostegno di Biden durante la convention, in particolare esibendo importanti sostenitori repubblicani come l’ex Segretario di Stato Colin Powell e l’ex governatore dell’Ohio John Kasich, così come gli americani che hanno votato per Trump nel 2016, ma ora lo incolpano per i danni economici e sanitari causati da una pessima gestione dalla pandemia. Biden parlerà direttamente alla telecamera in un centro eventi per lo più vuoto nella città natale di Wilmington, nel Delaware, non di fronte a una folla ruggente, ma in un’ insolita convention condotta da remoto, attraverso feed video dal vivo e pre-registrati. Polemico il senatore statunitense Chris Coons del Delaware, stretto alleato di Biden, che si aspettava un discorso concentrato sull’unità, non su Trump. Coons ha affermato che non si tratta di Donald Trump. “Non si tratta -ha detto- di Joe Biden. Si tratta di noi, si tratta di chi ci farà andare avanti ricordando il meglio dell’America, non il lato peggiore”. Anche l’ultimo rivale principale della campagna elettorale di Biden, il senatore Bernie Sanders, che ha rinunciato alla candidatura in aprile, nei giorni scorsi ha esortato i suoi sostenitori a sostenere Biden, dicendo che sarebbe l’uomo giusto per porre fine all’odio e alle divisioni” promossi dal Presidente uscente. Trump, in ultima battuta, sarà presente vicino al luogo di nascita di Biden, Scranton, in Pennsylvania, dove si prevede metterà alla berlina lo sfidante democratico. Riflessione finale: non credo che agli americani interessino intrighi, questioni legali o personali del Presidente uscente, ma siano più interessati, questa notte (in Italia saranno le 5 di mattina) alla visione di Paese che Biden comunicherà loro. E forse anche stavolta, la lotta per la conquista della Casa Bianca il 3 novembre prossimo, si giocherà sul filo di lana.

