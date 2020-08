Ginnastica Artistica.L’A.S.D Millennium riprende gli allenamenti

Dopo una breve pausa e con le giuste misure anti – Covid, L’A.S. D Millennium é tornata ad allenarsi. Tempi duri per il gruppo del Tecnico Patrizia Lorefice, così come per l’intero comparto sportivo che da marzo ha dovuto fare a meno di gare e corsi di formazione che andrebbero certamente ad arricchire le abilità e le competenze delle ginnaste. A gravare sulla situazione attuale é anche l’impossibilità di reperire locali idonei allo svolgimento dell’attività con la conseguente scelta di spostare gli allenamenti in qualche comune vicino. “Sarebbe auspicabile da parte dell’Amministrazione Comunale – dichiara il Tecnico Lorefice – una risposta celere e calibrata sulla mia proposta di avere in locazione locali comunali adatti a svolgere l’attività sportiva, nello specifico la ginnastica artistica, così da riuscire a mantenere ad Ispica una disciplina radicata nel territorio da più di vent’anni. Sono sicura che si riuscirà a trovare una soluzione per far sì che la città di Ispica possa vantare una tradizione sportiva che ha visto crescere ginnaste di un certo livello. La testimonianza che la Millennium continua ad essere un fiore all’occhiello della ginnastica artistica in Provincia ma anche dell’Isola, mi è testimoniata dal certificato rilasciatomi qualche giorno fa dal Comitato Regionale Sicilia FGI nel quale vengono sottolineati i traguardi raggiunti in ambito agonistico. La Millennium – continua Lorefice – ha avuto anche il merito di avere abbinato lo sport al turismo grazie alle gare regionali e interregionali che si sono svolte il più delle volte ad Ispica con un ritorno economico non indifferente per la città. Ecco perché sono convinta che si riuscirà a trovare una giusta soluzione a tale problema per non rischiare di portare fuori i vantaggi che ne deriverebbero e far sì che Ispica possa essere sede di importanti appuntamenti sportivi”.

