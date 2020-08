Modica, eseguita autopsia sul corpo del piccolo Evan

È stato eseguito l’esame autoptico sul corpicino del piccolo Evan, il bimbo di Rosolini, 21 mesi, deceduto lunedì all’Ospedale Maggiore di Modica per arresto cardiocircolatorio. L’autopsia è stata effettuata nella camera mortuaria del nosocomio modicano dal medico legale Francesca Belich, nominata dalla Procura della Repubblica di Siracusa. Si dovranno attendere, adesso, i canonici 60 giorni necessari alla Consulente per dare precise indicazioni sulle cause del decesso in particolare se i lividi e gli ematomi presenti sul corpo sono stati fatali. E’ possibile che già nell’immediato la Belich possa confermare qualche ipotesi alla magistratura inquirente.

Nelle prossime ore, intanto, dovrebbero svolgersi gli interrogatori di garanzia dei due accusati della morte del bimbo, Salvatore Blanco di 30 anni, originario di Noto, rinchiuso nel carcere di Siracusa, e la madre di Evan, Letizia Spatola, 23 anni, rinchiusa nel carcere di Messina.

