Al Museo del cioccolato di Modica graditissima visita del direttore

commerciale divisione gourmet della Callebaut, Simone Annese, la

multinazionale produttrice di pasta amara di cacao partner del Consorzio

di tutela del Cioccolato di Modica IGP. Una nutrita comitiva , quella

guidata da Annese, che ha scelto il territorio ibleo per un periodo di

vacanza con epicentro Modica.

Dopo il tour della città, ospiti del Trenino Barocco, la comitiva accolta

al Palazzo della Cultura dall’Assessore Maria Monisteri e dal Direttore

del consorzio Nino Scivoletto, presente l’architetto Alessandro Ferrara,

ha visitato il Museo archeologico, la collezione Quasimodo e infine il

Museo del cioccolato.

Il dottore Annese ha inaugurato la nuova ala del Museo, caratterizzata

dalla presenza di macro-immagini, donate dalla Callebaut, che narrano la

storia del cacao , dalla pianta alla raccolta dei frutti (cabosse), dalla

fermentazione dei semi (fave di cacao) alla loro essicazione, fino alla

tostatura.

La nuova ala ospita la barretta d’oro gigante, realizzata per festeggiare, in occasione di Chocomodica 2018, la iscrizione del cioccolato di Modica nel registro delle indicazioni geografiche; un monitor racconta permanentemente la storia del cioccolato di Modica e dei

suoi due ingredienti principali il cacao e lo zucchero grazie a dei

meravigliosi video prodotti oltre che da Callebaut, da Italia Zuccheri

partner del consorzio per la componente dolce.

Nello stesso ambiente è collocato un piano di lavoro completamente

attrezzato per la preparazione del cioccolato di Modica a bagnomaria, ed

è stato il maestro Andrea Iurato a produrre il cioccolato di Modica in

diretta per gli illustri ospiti che hanno potuto apprezzare la tecnica di

lavorazione e la conseguente degustazione. La visita si è conclusa con la consegna al dottore Annese di una copia del volume “La via del dolce tra la Sicilia e Malta”.

Nella foto da Sx Andrea Iurato, Simone Annese, Nino Scivoletto, Maria

Monisteri

