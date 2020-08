Torna a sudare il Modica calcio. Salvatore Assenza nuovo tigrotto

Nell’attesa di completare la rosa da mettere a disposizione di Orazio Trombatore, ieri pomeriggio il Modica calcio ha ripreso la preparazione allo stadio “Vincenzo Barone” dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico di Rosolini per le festività di Ferragosto.

Nel frattempo la dirigenza ha raggiunto l’accordo con il difensore Salvatore Assenza che dopo circa otto anni torna a vestire la maglia rossoblù dei “Tigrotti”.

Salvatore Assenza è un difensore veloce e abile nell’anticipo che dopo essere stato lanciato nel calcio che conta proprio dal Modica Calcio che lo prelevò dalle giovanili del Modica Airone, si è poi trasferito a Milano per motivi di studio, dove ha continuato a giocare in diverse squadre dell’hinterland milanese.

“Salvatore Assenza – spiega il Direttore Generale dei rossoblù Pippo Vicari – è un ragazzo sul quale si può fare affidamento. Lo conosco sin dai tempi del Modica Airone e posso dire che se mette la grinta e la determinazione che possiede è un elemento che potrà essere utile alla nostra causa”.

Felice del suo ritorno in maglia rossoblu anche lo stesso Salvatore Assenza che aspettava da otto anni questo momento.

“Sono molto felice di poter tornare a indossare la maglia della mia città – spiega il neo rossoblù – il Modica è anche la squadra che mi ha lanciato tra i grandi. Sono pronto a riprendere da dove ho lasciato -continua – e mettere al servizio del mister e dei miei compagni tutta la mia determinazione e la mia grinta. Speriamo di poter festeggiare presto il ritorno in campo con la nostra gente e i nostri splendidi tifosi . Dovremo dare sempre il 110% – conclude Salvatore Assenza – per raggiungere i nostri obiettivi, sia in partita, sia in allenamento”.

