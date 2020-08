Il Città di Comiso calcio conferma Annese tra i pali

Tris di conferme per l’Asd Città di Comiso ai nastri di partenza del campionato di Promozione con intenti bellicosi. Il veterano Maurizio Annese, classe 1984, per il terzo anno di fila tornerà a difendere la porta della squadra verdearancio. Una certezza per la squadra casmenea quella di potere contare su un estremo difensore che ha dato sempre prova della propria abilità e della propria capacità tra i pali. Il direttore sportivo Alessandro Nifosì, poi, ha optato per la riconferma del difensore classe 2001 Lorenzo Leggio che si è meritato sul campo i galloni di giocatore del Città di Comiso. “Era un atto, per così dire, doveroso – afferma il diesse – visto e considerato che Lorenzo ha animato ottime prestazioni nel campionato precedente, evidenziano le proprie caratteristiche. Per la società e per lo staff tecnico, dunque, era quasi naturale potere contare di nuovo sulle sue prerogative. Per cui, l’ufficializzazione della riconferma la possiamo definire un fatto formale”. Altrettanto si può dire per Alex Di Pasquale, terzino, classe 1992, anche lui, come Annese, riconfermato per il terzo anno consecutivo. Pure in questo caso, si tratta di un giocatore le cui peculiarità distintive fanno assolutamente al caso dello staff tecnico verdearancio che punta a potere contare su calciatori che intendano dare il massimo come impegno e come capacità di sapersi scommettere. “Abbiamo ulteriormente potenziato la nostra rosa – aggiunge Nifosì – che, ritengo, potrà fare bella figura nel prossimo campionato di Promozione. Intanto, cercheremo da subito di testarne il valore. E lo faremo giovedì 20 agosto, nel pomeriggio, quando allo stadio Ottaviano di viale Colajanni, nel capoluogo ibleo, incontreremo per un allenamento congiunto l’Asd Ragusa Calcio 1949. Si tratta di un test probante che ci farà capire da subito di che pasta siamo fatti”.

