Modica. Riapre il Parco Archeologico di Cava Ispica

Riaprirà domani 19 agosto il Parco archeologico di Cava d’Ispica che sarà aperto ogni giorno dalle 9 alle 19 sabato e domenica compresi. Grazie alla collaborazione tra gli enti Comune di Modica e Parco Archeologico di Kamarina e Cava D’Ispica sono stati eseguiti i lavori urgenti di messa in sicurezza del percorso all’interno del Parco.

“Abbiamo recepito la richiesta di collaborazione dell’Ente Parco diretto dall’arch Domenico Buzzone – commenta l’Assessore Belluardo – per eseguire lavori urgenti di messa in sicurezza del percorso principale del Parco di Cava D’Ispica grazie ai quali domani sarà riaperto ai visitatori. Siamo fiduciosi nella totale apertura a regime appena saranno completati i lavori strutturali che sono in corso di esecuzione all’interno del Parco. Stamattina abbiamo eseguito un sopralluogo congiunto con l’arch. Buzzone per verificare l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza lungo il percorso che da domani sarà visitabile. Ci dispiace per i turisti che in questi ultimi giorni hanno trovato i cancelli chiusi ma non potevamo fare altrimenti per salvaguardare la sicurezza di tutti i visitatori. Mi voglio congratulare con gli operai che nonostante i giorni di festa hanno lavorato senza sosta per ridurre al minimo i disagi”.

