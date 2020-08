Ragusa. Recupero immobili presso il Castello di Donnafugata

Sono stati affidati al libero professionista ing. Francesco Ingallinera per l’importo di € 14.206,99 (al netto del ribasso offerto del 35% sull’importo di € 21.856,74), i servizi di direzione dei lavori, contabilità dei lavori a misura, redazione del certificato di regolare esecuzione e redazione degli elaborati di eventuali varianti, esclusa la progettazione di impianti, relativi all’intervento di recupero degli immobili comunali antistanti il Castello di Donnafugata da adibire a “Museo del Contadino”.

Tale opera pubblica rientra tra quelle programmate dall’Amministrazione comunale che ha deciso di partecipare al bando della Sottomisura 7.6 dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea del Dipartimento regionale dell’agricoltura, presentando un apposito progetto per l’intervento sopramenzionato dell’importo di € 510.000 che è stato ritenuto finanziabile e collocato al 3° posto nella graduatoria regionale.

Per questo motivo si è quindi ritenuto necessario affidare l’incarico all’ing. Francesco Ingallinera che dovrà occuparsi dei servizi di direzione dei lavori e di quant’altro previsto nel provvedimento per la realizzazione del progetto esecutivo che è stato redatto invece dai tecnici comunali ing. Giuseppe Corallo e geom. Gianni Guardiano ( Rup ing. Beniamino Calabrò) ai quali nel gennaio del 2019 fu affidato l’incarico.

