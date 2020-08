Bimbo di Rosolini morto a Modica, fermata anche la madre

È stata fermata anche la mamma di Evan, il bimbo di 21 mesi di Rosolini morto all’Ospedale Maggiore di Modica dove è giunto in fin di vita e ricoperto di lividi. L’accusa è di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia.

La presenza di lividi su tutto il corpo aveva spinto i sanitari a chiamare la polizia che, poco dopo, aveva fermato il convivente della donna, accusato di aver percosso con violenza il piccolo. L’uomo non è il papà del bambino.

Il 32enne B.S., originario di Noto, e la 23enne S.L., madre del bambino, conviventi a Rosolini, sono stati, dunque, sottoposti a fermo di indiziato di delitto per maltrattamenti in famiglia e omicidio. Il piccolo Evan era deceduto durante il trasporto al Maggiore di Modica, nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo. Il corpicino presentava ecchimosi in varie parti del corpo, il che ha indotto i poliziotti del Commissariato di Modica ad avviare immediate indagini. I due sono stati condotti presso gli Uffici di Via Cornelia per essere sentiti e dove sono stati acquisiti fondati elementi di colpevolezza per l’omicidio del bimbo. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Siracusa, mentre la madre presso il carcere di Messina, entrambi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Siracusa. Sarà l’autopsia a rivelare le cause del decesso anche se i lividi riscontrati sul collo e sul corpo del bambino farebbero ipotizzare il peggio: a ucciderlo sarebbero state le percosse ricevute. Il medico che l’ha visitato quando il piccolo è arrivato nel pronto soccorso dell’ospedale ‘Maggiore’ è rimasto senza parole, tant’è che ha avvertito subito la polizia.

Il padre della piccola vittima, che lavora fuori dalla Sicilia e che aveva interrotto un anno fa la relazione con la donna, è stato avvertito e si è messo subito in viaggio per fare rientro nell’Isola.

