Sovrappeso: si può combattere anche con le alghe

Durante un viaggio in Oriente, una guida fece una battuta riguardo alla tradizionale magrezza di quasi tutti i popoli asiatici. “Sapete perché noi orientali siamo così magri? Perché mangiamo alghe!” Quella frase che conteneva un insieme di ironia e verità, nasconderebbe però un dogma reale: le mucillagini delle alghe assorbendo i liquidi ed eliminando i grassi, fanno dimagrire! Memore di quella battuta, secondo alcuni, è un modo per combattere l’obesità. Dopo le note cucine orientali anche quella italiana per la verità, vanta qualche ricetta a base di alghe: il brodo di sassi di Livorno e le zeppolelle di mare, della tradizione partenopea. La classificazione delle alghe commestibili avviene attraverso il loro colore e variano per profondità di crescita e allevamento. Le più comuni che possiamo trovare in commercio in Italia vengono dalla Francia e dal Giappone.

Quanti nutrienti!

Leggendo la lista infinita dei loro nutrienti si capisce davvero perché si possa combattere l’obesità e il sovrappeso con un’alimentazione che comprenda le alghe. Ricchissime di sali minerali, di fibre, di vitamine, di betacarotene e di omega3. Pensate che uno dei suoi ingredienti principali l’acido alginico è addirittura in grado di rimuovere i metalli dal nostro corpo.

Tutti i benefici delle alghe

100 grammi di alghe contengono appena 45 kcal, un vero e proprio record che fa delle alghe uno degli alimenti più leggeri in assoluto. Ma i loro benefici sono davvero tanti: promuovono la digestione, stimolano la funzione della tiroide, rafforzano la vista. E ancora, rendono più robuste le ossa e le unghie, rinforzano i capelli, aiutano il cuore e la circolazione sanguigna. Eliminano le tossine e i grassi, creano le difese antinfiammatorie, rinforzano il sistema immunitario. Combattono il colesterolo e, attivando il metabolismo, aiutano a dimagrire ed eliminare i chili di troppo! Se miliardi di orientali sono magri, assumendo le alghe con costanza, ci sarà un perché!

