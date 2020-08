Prezioso riconoscimento per la poetessa modicana Martina Giannì

Martina Gianní, modicana, laureata in Lettere e Filosofia, ha sempre coltivato un’intensa passione per la letteratura e la poesia.

Adesso un primo riconoscimento ufficiale: la sua poesia “Dolore” è stata scelta dalla giuria del premio internazionale “Parole in fuga” per essere pubblicata nell’annuale volume antologico che uscirà il prossimo gennaio. Giunto alla sua XI edizione, “Parole in fuga” è un concorso di poesia inedita, presieduto dall’editore, poeta e critico letterario Giuseppe Aletti, e da Alessandro Quasimodo, poeta ed autore teatrale, figlio del Nobel per la Letteratura Salvatore Quasimodo.

Questo riconoscimento ha aperta la strada ad una nuova collaborazione, attesa la disponibilità dell’editore di avvalersi della collaborazione di Martina Gianni per un prossimo progetto culturale che vedrà la luce a fine novembre.

DOLORE

Sono la tua perla di splendore

che dorme sul tuo cuore.

Sul letto del mio rancore

si stende un’ occhiata di stupore

che tende la sua mano

a quel continuo dolore.

Cattura un raggio di sole

e rendilo al Creatore,

perché io voglio morire stanotte,

ma vicino a te sono piú grande

di questo livore.

Io voglio vedere la strada

che percorreranno le mie lacrime,

dove andranno a morire,

senza di lei

che mi sta cosí lontano,

nella luce intermittente del mattino…

poi tornare a cullarmi

tra le pieghe della tua mano.

Martina Gianní

