Città di Comiso affida l’area riabilitativa a Salvatore Fava

L’Asd Città di Comiso ha deciso di affidare l’area riabilitativa, per la stagione 2020-2021, al dott. Salvatore Fava, fisioterapista laureato presso l’Università di Perugia e specializzatosi in riabilitazione dei disordini neuro-muscolo-scheletrici presso l’Università di Genova. “E’ l’ennesimo innesto importante da parte della società verdearancio – afferma il diesse Alessandro Nifosì – anche se, in questo caso, fuori dal campo. Tutti sappiamo quanto fondamentale sia potere contare su professionisti di spicco in questo ambito perché interagiscono con la salute fisica dei giocatori che è essenziale rimettere subito in sesto quando, speriamo mai, ma sono evenienze che, purtroppo, occorre mettere in conto, sono costretti a confrontarsi con qualche infortunio. Il dottor Fava, tra l’altro, è un comisano doc che è pronto a mettere passione e professionalità al servizio della sua città e della squadra che la stessa esprime. Per questo merita la massima attenzione”. Per il resto, l’Asd Città di Comiso osserverà il rompete le righe durante il periodo di Ferragosto e si tornerà di nuovo a sudare a partire da lunedì 17 agosto, sempre sul “green” dello stadio Peppe Borgese.

