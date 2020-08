Modica. L’Orchestra Barocca Siciliana a Vespero musicale

Dopo l’emozionante concerto di Elisabetta Guglielmin, che mercoledì scorso ha portato a Vespero Musicale l’esecuzione integrale delle Partite per Clavicembalo di Bach, dalla collaborazione tra l’Associazione Mozart Italia sede di Modica e l’Orchestra Barocca Siciliana nasce un nuovo originalissimo appuntamento estivo, stavolta dedicato al repertorio spagnolo per violino del periodo barocco.

Lunedì 17 agosto alle 21 nell’atrio di Palazzo San Domenico, Valerio Losito e i solisti dell’Orchestra Barocca Siciliana – in particolare Ramashanty Cappello al violoncello e Luca Ambrosio al clavicembalo – si esibiranno ne “El violin de oro – Musiche per violino solista nella Spagna dell’epoca di Farinelli”.

Nonostante la centralità del clavicembalo come strumento principe del periodo barocco tanto in Spagna quanto nel resto Europa, recenti scoperte d’archivio portano a rivalutare l’importanza del violino, grazie soprattutto all’influenza di Carlo Broschi detto “Farinelli” nella moda musicale spagnola. Il famoso cantante costituì una sorta di figura di raccordo tra Napoli e Madrid, considerando che allora la città partenopea era in diretta dipendenza dalla penisola iberica. Grazie a lui operarono e si affermarono a Madrid sia compositori autoctoni come Josè de Herrando e Francisco Manalt, sia italiani naturalizzati come Domenico Scarlatti, Francesco Montali e Francesco Corselli, che dedicarono al violino pagine di alta qualità in questo “nuovo” stile musicale, mentre altri grandi autori del tempo come Luigi Boccherini trovarono proprio in Spagna lo spazio per un notevole successo.

Molte delle loro opere che rischiavano di cadere nell’oblio ma che, spesso dopo vicende rocambolesche, si sono quasi miracolosamente salvate e sono giunte fino a noi, saranno protagoniste del programma musicale del concerto modicano insieme ad alcune composizioni anonime che rappresenteranno un ineludibile omaggio alla danza, come il fandango d’apertura che condurrà subito il pubblico tra le atmosfere andaluse.

