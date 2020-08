Nuova progettazione lavori per l'”Archimede” di Modica

Un’altra progettazione per lavori pubblici è stata aggiudicata dal dirigente del settore ‘Lavori Pubblici e Infrastrutture’ del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Alla società cooperativa di Ingegneria ‘Musa Progetti’ di Vittoria è stata affidata la progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria negli edifici dell’Istituto Tecnico Commerciale ‘Archimede’ di Modica che prevedono tra l’altro il recupero del piano seminterrato.La gara è stata aggiudicata alla Musa Progetti per un importo di 19 mila e 777 euro e una volta definito il progetto esecutivo si potrà procedere alla gara d’appalto che consentirà di aumentare il numero delle classi nell’Istituto

‘Archimede’ di Modica. E’ bene ricordare che già l’istituto di Modica è destinatario del finanziamento di 4 milioni e 845 mila euro per i lavori riguardante l’adeguamento sismico, la ristrutturazione e l’ efficientamento energetico . La gara per eseguire questi lavori è stata aggiudicata all’impresa “Alp Consorzio Stabile” con sede legale a Borgetto (Palermo)

